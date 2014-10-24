Власти Донецка сообщили о возобновившейся стрельбе в городе

В Донецке в ночь на пятницу были слышны залпы из крупнокалиберных орудий. По состоянию на 10:30 мск звуки стрельбы слышны во всех районах города. Об этом говорится на сайте городского совета.

В ходе боевых действий был поврежден газопровод по ул.Полиграфическая, 3, произошла утечка. Это привело к отключению от газоснабжения котельной известного в городе издательства «Донеччина».

Информация о погибших и пострадавших в ходе боевых действий за минувшие сутки пока не поступала.

20 октября ополченцы заявили о том, что украинские власти продолжают стягивать силы к Донецку. «Прибыло пополнение в поселок Пески в пригороде Донецка – это одна из самых горячих точек. По нашим данным, туда прибыли около 250 силовиков из батальона «Киев-2», – рассказали в пресс-службе батальона ополчения «Восток» самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В начале октября СНБО снова объявлял о введении режима тишины в Донбассе – он вводился с вечера 7 октября и подразумевал прекращение боевых действий и обстрелов.