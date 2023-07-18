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Общество ,  
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Игоря Ясуловича планово госпитализировали в Москве

Актера Игоря Ясуловича планово госпитализировали в Москве
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Народного артиста России, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича госпитализировали. Об этом РБК сообщил его сын Алексей Ясулович.

«Это плановая госпитализация. Ничего экстраординарного здесь нет», — заверил он.

Сам актер рассказал «РИА Новости», что чувствует себя «ничего». «То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом <...> Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят», — отметил он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил об «экстренной госпитализации» Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи заподозрили острое повреждение почек. Его дважды прооперировали, состояние актера оценивается как средней тяжести. Также запланирована третья операция, отмечает Mash.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской (ныне — Самарской) области. В 1962 году Ясулович окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа.

Актер известен ролями в фильмах «Бриллиантовая рука», «Золотой теленок», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Щит и меч», «Гардемарины, вперед!», «Тот самый Мюнхгаузен», «Королева Марго» и других.

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В период с 1964 года по 1994 год Ясулович служил в Театре-студии киноактера, с 1994 года — в Московском ТЮЗе (постановки «Гроза», «Черный монах», «Собачье сердце» и другие).

Он является народным артистом России, а также лауреатом Государственной премии России.

Теги
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