Преимущества валютных вкладов в странах СНГ и прогноз по курсу доллара
Страны СНГ подключены к международным валютам и способам инвестирования, а также дают возможность размещать депозиты в евро, долларах и локальных валютах. В американской валюте ставки по этим вкладам достигают 3,6%, а так называемый фидуциарный депозит дает ставки 5–5,7%, отметила исполнительный директор Wealth IQ Вероника Жукова.
Несмотря на снижение доллара к рублю, диверсификация портфеля, в том числе валютная, остается важнейшей задачей инвестора, уточнил директор по инвестиционному консультированию Wealth IQ. По его словам, на фоне снижения процентных ставок в 2026 году доллар подорожает до 90 руб. Возможная геополитическая разрядка также подтолкнет рубль к девальвации.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля