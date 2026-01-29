 Перейти к основному контенту
0

Преимущества валютных вкладов в странах СНГ и прогноз по курсу доллара

Радио РБК
Чем привлекательны валютные вклады в странах СНГ? На Радио РБК специалисты Wealth IQ раскрыли ставки и преимущества таких депозитов, а также дали прогноз по курсу рубля на 2026 год
Страны СНГ подключены к международным валютам и способам инвестирования, а также дают возможность размещать депозиты в евро, долларах и локальных валютах. В американской валюте ставки по этим вкладам достигают 3,6%, а так называемый фидуциарный депозит дает ставки 5–5,7%, отметила исполнительный директор Wealth IQ Вероника Жукова.

Несмотря на снижение доллара к рублю, диверсификация портфеля, в том числе валютная, остается важнейшей задачей инвестора, уточнил директор по инвестиционному консультированию Wealth IQ. По его словам, на фоне снижения процентных ставок в 2026 году доллар подорожает до 90 руб. Возможная геополитическая разрядка также подтолкнет рубль к девальвации.

Текущее укрепление рубля связано со множеством факторов, включая размещение средств экспортерами под высокие ставки, структурное изменение импорта, слабый потребительский спрос и охлаждение экономики.

Дмитрий Полянский
валютные вклады
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Лавров назвал неадекватным Зеленского после слов об «оптимальных потерях» Политика, 20:40
RMC Sport назвал сроки возвращения Кварацхелии после травмы Спорт, 20:34
Шахназаров вспомнил Тарковского, говоря об оценке фильмов по сборам Общество, 20:22
Трамп заявил о согласии Путина остановить удары по Украине на неделю Политика, 20:19
Эксперты оценили шансы ЛУКОЙЛа и Carlyle совершить «сделку десятилетия»Подписка на РБК, 20:17
Трамп заявил о приближении конфликта на Украине к завершению Политика, 20:13
Эксперты оценили покупку Домодедово как стратегическую инвестицию
РАДИО
 Бизнес, 20:08
Трамп объявил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой Политика, 20:05
Президент ОАЭ рассказал о судьбе куртки, подаренной Путиным 3 года назад Общество, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Внуково объяснил, почему не вступил в торги на повышение цены Домодедово Бизнес, 19:58
Цены на облигации «Домодедово» выросли на новости о покупке аэропорта Инвестиции, 19:40
Евросоюз признал КСИР террористической организацией Политика, 19:33
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 19:31