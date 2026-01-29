Преимущества валютных вкладов в странах СНГ и прогноз по курсу доллара

Чем привлекательны валютные вклады в странах СНГ? На Радио РБК специалисты Wealth IQ раскрыли ставки и преимущества таких депозитов, а также дали прогноз по курсу рубля на 2026 год

Фото: Олег Елков / ТАСС

Страны СНГ подключены к международным валютам и способам инвестирования, а также дают возможность размещать депозиты в евро, долларах и локальных валютах. В американской валюте ставки по этим вкладам достигают 3,6%, а так называемый фидуциарный депозит дает ставки 5–5,7%, отметила исполнительный директор Wealth IQ Вероника Жукова.

Несмотря на снижение доллара к рублю, диверсификация портфеля, в том числе валютная, остается важнейшей задачей инвестора, уточнил директор по инвестиционному консультированию Wealth IQ. По его словам, на фоне снижения процентных ставок в 2026 году доллар подорожает до 90 руб. Возможная геополитическая разрядка также подтолкнет рубль к девальвации.

Текущее укрепление рубля связано со множеством факторов, включая размещение средств экспортерами под высокие ставки, структурное изменение импорта, слабый потребительский спрос и охлаждение экономики.