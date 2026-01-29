Небанальные финансы: private banking, валюта будущего и новые тренды
• [06:18] Что такое private banking
• [09:50] Тактический взгляд на 2026
• [13:23] Инфляция, ожидания населения и ставка ЦБ
• [19:06] Политика ФРС, доллар и ралли в металлах
• [23:11] Капитал будущего, крипта и депозиты в странах СНГ
• [29:47] Как инвестировать и быть счастливым
В инвестициях 90% успеха зависит от стратегического позиционирования (локации) капитала, а не от тактических идей и времени входа, подчеркнула исполнительный директор Wealth IQ Вероника Жукова. Она отметила интерес состоятельных клиентов к физическим активам, в том числе к недвижимости, и альтернативным вложениям за пределами биржи. Кроме того, по словам Вероники Жуковой, подлинным «капиталом будущего» станут не финансовые активы, а благополучие, знания и возможности, которые человек может передать следующим поколениям.
Директор по инвестиционному консультированию Wealth IQ Кирилл Имшенник сообщил, что криптовалюты прочно вошли в портфели состоятельных клиентов и занимают 5–7%, а рыночно-нейтральные стратегии на крипторынке выходят за рамки спекуляций. Также эксперт поделился собственными прогнозами. Он ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в течение года, что поддержит как долговой рынок (доходность ОФЗ может составить более 25%), так и рынок акций (потенциал роста индекса Мосбиржи — 3200 пунктов). Курс доллара к концу года может достичь 90 руб. Прогноз по нефти на 2026 год — $60–65 за баррель.
