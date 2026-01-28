Как выбрать между вкладом и фондом денежного рынка
Существует мнение, что фонды денежного рынка проигрывают вкладам из-за комиссий и НДФЛ, которые «съедают» всю доходность.
В действительности объявленная доходность фондов указывается за вычетом комиссии управляющей компании, обращает внимание старший аналитик по ПИФам и ЦФА «Эйлер» Елена Бакланова. Кроме того, депозиты также облагаются НДФЛ, а фонды денежного рынка можно приобрести на ИИС и получить налоговые льготы.
При этом фонды денежного рынка остаются одними из самых низких по комиссиям — средняя комиссия составляет около 0,8% против 3,3% по другим фондам. Самая низкая комиссия у фонда «Ликвидность» — 0,3%. При этом на рынке есть фонды с комиссией около 1%, и в них также наблюдаются притоки средств.
