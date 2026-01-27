«Худшее уже произошло»: в SberCIB рассказали о перспективах «Инарктики»

В 2026 году выручка «Инарктики» может вернуться к пиковым значениям 2023 года. Об инвестиционной привлекательности компании в эфире Радио РБК рассказала София Кирсанова из SberCIB Investment Research

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

В 2024–2025 годах выручка и прибыль производителя лосося «Инарктика» оказались слабыми из-за массовой гибели рыбы и давления крепкого рубля. По расчетам старшего аналитика SberCIB Investment Research Софии Кирсановой, объем вылова рыбы в 2025 году сократился примерно на 20%, выручка упала на 40%, а чистая прибыль может уменьшиться в семь раз.

Однако в этом году выручка может вернуться к пиковым значениям 2023 года, а прибыль может оказаться еще выше.

Компания остается привлекательной для инвестиций: прогнозная цена SberCIB Investment Research на 2026 год — 770 руб. за акцию. Для сравнения: стоимость бумаг по состоянию на 19:00 мск 27 января составляла 483,7 руб.