«Худшее уже произошло»: в SberCIB рассказали о перспективах «Инарктики»
В 2024–2025 годах выручка и прибыль производителя лосося «Инарктика» оказались слабыми из-за массовой гибели рыбы и давления крепкого рубля. По расчетам старшего аналитика SberCIB Investment Research Софии Кирсановой, объем вылова рыбы в 2025 году сократился примерно на 20%, выручка упала на 40%, а чистая прибыль может уменьшиться в семь раз.
Однако в этом году выручка может вернуться к пиковым значениям 2023 года, а прибыль может оказаться еще выше.
