Проект Аркадия Новикова Kaifuso: азиатский ужин с клубной атмосферой

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Фуди
Проект Аркадия Новикова Kaifuso на Кузнецком Мосту сочетает китайскую и японскую кухни. Акцент смещен с отдельных блюд на общее впечатление от пространства, света, музыки и сервиса — обзор ресторана в программе «Фуди» на Радио РБК
Фото: Andrey Krepkih / Shutterstock
Фото: Andrey Krepkih / Shutterstock

Ресторанный критик Александр Пигарев рассказал о Kaifuso — азиатском ресторане Аркадия Новикова на Кузнецком Мосту. По его словам, концепция строится на сочетании китайской и японской кухонь и акценте на качественный продукт. Среди заметных позиций — тартары (лосось с трюфелем и тунец с икрой морского ежа), роллы с камчатским крабом и японским тунцом, карпаччо из мяса с выраженной умами, а также вонголи с устричным соусом.

