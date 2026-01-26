Проект Аркадия Новикова Kaifuso: азиатский ужин с клубной атмосферой
Ресторанный критик Александр Пигарев рассказал о Kaifuso — азиатском ресторане Аркадия Новикова на Кузнецком Мосту. По его словам, концепция строится на сочетании китайской и японской кухонь и акценте на качественный продукт. Среди заметных позиций — тартары (лосось с трюфелем и тунец с икрой морского ежа), роллы с камчатским крабом и японским тунцом, карпаччо из мяса с выраженной умами, а также вонголи с устричным соусом.
Отдельно отмечается атмосфера заведения: полумрак восточного зала, активный бар и «клубный» сценарий вечера, который усиливается с наступлением темноты — с появлением диджея меняется ритм пространства. Kaifuso представлен как формат на стыке ресторана и ночной жизни, где кухня, сервис, свет и музыка работают как единая постановка.
