Axios: Трамп и Нетаньяху обсудили новые удары по Ирану в 2026 году

Axios узнал об обсуждении США и Израиля «второго раунда» ударов по Ирану

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность нанесения новых ударов по Ирану в 2026 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Политики встретились в Белом доме в понедельник, 29 декабря. По сведениям Axios, они согласились, что прошлые удары стали большим успехом, но Нетаньяху отметил: чтобы предотвратить восстановление Ираном своих ядерных возможностей, могут потребоваться повторные атаки.

Трамп скорее поддержит «второй раунд» ударов по Ирану, если убедится, что тот в самом деле пытается восстановить ядерную программу, уверен собеседник издания среди американских чиновников. Он обратил внимание на неясность того, что считать под восстановлением.

Материал дополняется.