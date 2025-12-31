Axios узнал об обсуждении США и Израиля «второго раунда» ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность нанесения новых ударов по Ирану в 2026 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Политики встретились в Белом доме в понедельник, 29 декабря. По сведениям Axios, они согласились, что прошлые удары стали большим успехом, но Нетаньяху отметил: чтобы предотвратить восстановление Ираном своих ядерных возможностей, могут потребоваться повторные атаки.
Трамп скорее поддержит «второй раунд» ударов по Ирану, если убедится, что тот в самом деле пытается восстановить ядерную программу, уверен собеседник издания среди американских чиновников. Он обратил внимание на неясность того, что считать под восстановлением.
Материал дополняется.
