Война Израиля и Ирана⁠,
0

Axios узнал об обсуждении США и Израиля «второго раунда» ударов по Ирану

Axios: Трамп и Нетаньяху обсудили новые удары по Ирану в 2026 году
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили возможность нанесения новых ударов по Ирану в 2026 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Политики встретились в Белом доме в понедельник, 29 декабря. По сведениям Axios, они согласились, что прошлые удары стали большим успехом, но Нетаньяху отметил: чтобы предотвратить восстановление Ираном своих ядерных возможностей, могут потребоваться повторные атаки.

Трамп скорее поддержит «второй раунд» ударов по Ирану, если убедится, что тот в самом деле пытается восстановить ядерную программу, уверен собеседник издания среди американских чиновников. Он обратил внимание на неясность того, что считать под восстановлением.

Захарова призвала «горячие головы» отказаться от ударов по Ирану
Политика

Материал дополняется.

Персоны
Иран ядерная программа Дональд Трамп США Израиль Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
