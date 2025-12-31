 Перейти к основному контенту
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Захарова призвала «горячие головы» отказаться от ударов по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Министерство иностранных дел России призвало воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану, в том числе по находящимся там объектам ядерно-энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Призываем «горячие головы» осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что Москва встревожена заявлениями о возможных новых ударах по Ирану, прозвучавшими во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такие действия ведут Ближний Восток к «серьезной катастрофе с вероятными радиологическими и гуманитарными последствиями», отмечает представитель МИД России.

Иран пригрозил жестким ответом после заявления Трампа о ядерной программе
Политика
Али Шамхани

Иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ, попытки насильственно лишить Тегеран таких объектов негативно сказываются на режиме нераспространения ядерного оружия, основным постулатом которого является Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила Захарова. Она подчеркнула, что Израиль не присоединился к ДНЯО в отличие от Ирана.

Захарова отметила, что урегулировать разногласия следует дипломатическим путем.

22 декабря власти Ирана объявили, что провели вторые за месяц ракетные учения. Позже Трамп заявил, что Ирану грозят серьезные последствия, если он продолжит развивать ракетную и ядерную программы. Он напомнил об июньских ударах США по иранским ядерным объектам и предупредил, что новый ответ может быть жестче, если нарушения подтвердятся. При этом Трамп заявил о готовности Вашингтона к диалогу.

После атак на объекты иранской ядерной программы Тегеран приостановил действие соглашения с МАГАТЭ, которое определяло «практические условия осуществления гарантий» и предусматривало регулярные проверки со стороны агентства.

Нетаньяху подчеркивал ранее, что Израиль не ищет конфронтации с Ираном, но внимательно следит за его действиями. До того, 20 декабря NBC News узнал, что Нетаньяху планирует проинформировать президента Трампа о возможных новых ударах по Ирану.

Власти Ирана, в свою очередь, настаивают на праве на мирную ядерную программу и намерены продолжать обогащение урана и развитие ракет. Власти Ирана в ответ Трампу заявили, что страна готова дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию.

Софья Полковникова
Мария Захарова Иран Израиль
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
