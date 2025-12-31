 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Кая Каллас не поверила в сообщения России о попытке Украины ударить по резиденции Путина. Минобороны сообщило, что аппараты запустили ночью из Сумской и Черниговской областей. МИД предупредил о смене переговорной позиции России
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала не доверять заявлениям России о попытке украинской стороны нанести удар беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом она написала в X.

По ее мнению, заявление Москвы было «преднамеренной попыткой отвлечь внимание».

Попытка удара произошла в ночь на 29 декабря, были задействованы десятки дронов, сообщило Минобороны. По данным ведомства, аппараты взлетели из Сумской и Черниговской областей и были перехвачены средствами ПВО в разных регионах России.

Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина
Video

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков. Резиденции не был нанесен ущерб, никто не пострадал.

МИД России предупредил, что переговоры с США о достижении мира на Украине будут продолжены, но Москва пересмотрит свою позицию, действия Киева не останутся без ответа. Кремль счел, что Украина пытается сорвать переговоры.

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил возмущение произошедшим: «Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится». Он задался вопросом о том, кому была выгодна такая ситуация. «Ну кому надо, я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит», — предположил Лукашенко. Действия Киева осудил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Кая Каллас дроны беспилотники Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта
Политика
Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Политика
С какими позициями по миру Россия, Украина, США и Европа вошли в 2026 год
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Аэропорт Саратова ограничил полеты Политика, 16:54
Axios узнал об обсуждении США и Израиля «второго раунда» ударов по Ирану Политика, 16:51
В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна Политика, 16:45
Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы колена Спорт, 16:44
NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина Политика, 16:40
Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 16:23
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Роберто Карлос перенес операцию из-за проблем с сердцем Спорт, 15:58
Что посмотреть в новогодние праздники. Выбор гостей эфира Радио РБК Общество, 15:56
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Лукашенко рассказал, как предупредил Путина об угрозе покушения Политика, 15:26
«Спартак» сменил главных тренеров в молодежной и второй командах Спорт, 15:25
NYT узнала, что Трамп назвал Келлога «идиотом» из-за слов о Зеленском Политика, 15:10
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05