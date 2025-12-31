Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина

Кая Каллас не поверила в сообщения России о попытке Украины ударить по резиденции Путина. Минобороны сообщило, что аппараты запустили ночью из Сумской и Черниговской областей. МИД предупредил о смене переговорной позиции России

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала не доверять заявлениям России о попытке украинской стороны нанести удар беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом она написала в X.

По ее мнению, заявление Москвы было «преднамеренной попыткой отвлечь внимание».

Попытка удара произошла в ночь на 29 декабря, были задействованы десятки дронов, сообщило Минобороны. По данным ведомства, аппараты взлетели из Сумской и Черниговской областей и были перехвачены средствами ПВО в разных регионах России.

Video

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков. Резиденции не был нанесен ущерб, никто не пострадал.

МИД России предупредил, что переговоры с США о достижении мира на Украине будут продолжены, но Москва пересмотрит свою позицию, действия Киева не останутся без ответа. Кремль счел, что Украина пытается сорвать переговоры.

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил возмущение произошедшим: «Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится». Он задался вопросом о том, кому была выгодна такая ситуация. «Ну кому надо, я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит», — предположил Лукашенко. Действия Киева осудил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.