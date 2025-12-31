Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам, его начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил новый 2026 год.
Глава государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», и подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная.
«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», — добавил Путин.
Президент записал новогоднее обращение к россиянам из Кремля.
Материал дополняется.
