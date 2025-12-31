Путин поздравил россиян с Новым годом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам, его начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил новый 2026 год.

Глава государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», и подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная.

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», — добавил Путин.

Президент записал новогоднее обращение к россиянам из Кремля.

Материал дополняется.