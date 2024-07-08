На Западе назвали облегчением победу левых на выборах в парламент Франции

На Западе отреагировали на победу левых на выборах в парламент Франции

«Облегчение» и «худшего удалось избежать» — так охарактеризовали итоги выборов в парламент Франции в странах Европы. Политики сочли положительным результатом третье место правых с Марин Ле Пен во главе

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Итоги второго тура парламентских выборов во Франции на Западе восприняли с облегчением, однако признают сложности, которые ждут страну, сообщает Reuters. Агентство собрало реакцию западных государств на результаты голосования в республике.

Согласно данным МВД, коалиция левых «Новый народный фронт», куда входит партия «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, получила 182 места; президентская коалиция «Вместе!» - 168 мест; правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места.

Говоривший с агентством анонимно чиновник ЕС сказал, что такой политический расклад во Франции — это «огромное облегчение». «Что это значит для Европы изо дня в день, еще предстоит выяснить», — добавил он.

«Худшего удалось избежать. Президент [Эмманюэль Макрон] политически ослаблен, даже если он сохраняет центральную роль ввиду неясной ситуации с большинством. Формирование правительства будет сложным», — сказал представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, в нее входит канцлер ФРГ Олаф Шольц) Нильс Шмид медиагруппе Funke.

«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Этого достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Левых с победой поздравила партия испанского премьера Педро Санчеса, отметив, что таким образом ультраправым не удалось «добраться до правительства».

Правые под руководством Ле Пен одержали победу во Франции на выборах в Европарламент, что побудило Макрона провести досрочные выборы в национальный парламент. В первом их туре "Национальное объединение" также было на первом месте.

После подведения итогов второго тура во Франции прошли митинги сторонников разных политических сил, некоторые из них привели к столкновениям с полицией и задержаниям.