В Туапсе из-за атаки дронов повреждены причал в порту и газовая труба

Сюжет
Военная операция на Украине
После атаки дронов в Туапсе повреждены причал в порту и газовая труба в жилом секторе, сообщает оперштаб Кубани. Предварительно, пострадавших нет

В Туапсе из-за атаки беспилотников повреждены причал в порту и газовая труба в жилом секторе, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений. В связи с отражением атаки БПЛА жителей просят не выходить на улицу, не снимать работу систем ПВО», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявил о «беспилотной опасности» на территории муниципалитета в 23:43 мск.

В Туапсе находится портовый комплекс на берегу Черного моря, который обеспечивает прием и обработку различных грузов: нефти и нефтепродуктов, руды, угля, зерна и т.д.

В Туапсе ввели локальный режим ЧС
Политика
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

В ночь на 2 ноября Туапсинский порт также попал под атаку дронов. Тогда обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Осколки упали на нефтеналивной танкер, пострадала палубная надстройка, начался пожар. Экипаж эвакуировали. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала разбиты окна.

В оперштабе края позже заявили, что в результате атаки пострадали два иностранных гражданских судна. Пострадавших не было.

