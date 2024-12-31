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Военная операция на Украине ,  
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На Северном Кавказе объявили угрозу атаки беспилотников

Меняйло: на Северном Кавказе объявили угрозу атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Опасность атаки дронов объявлена в Северо-Кавказском федеральном округе с 04:00 мск, один беспилотник был сбит над полигоном Шалхи под Владикавказом. Аэропорт города временно не принимает и отправляет рейсы

Аэропорт «Владикавказ» в Северной Осетии временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

Он рассказал, что ранее над полигоном Шалхи под Владикавказом средства ПВО уничтожили беспилотник. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

«С 4:00 утра в регионах СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ. — РБК) объявлена беспилотная опасность. Аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки самолетов», — написал Меняйло.

Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов
Политика
Фото:airportkazan / Telegram

Подобные ограничения вводятся регулярно в разных регионах, обычно они связаны с угрозой ударов дронами. Речь идет о плане «Ковер», который вводится в случае незаконного пересечения границы или из-за неопознанных объектов в воздухе.

Утром 31 декабря прием и отправку рейсов также временно прекратил аэропорт Казани. На прошлой неделе такие же меры в воздушной гавани вводили трижды.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. По данным Минобороны, над страной в ночь на 31 декабря сбили почти 70 беспилотников. Об уничтожении дронов над Северной Осетией ведомство не сообщало.

Владикавказ также подвергался атакам беспилотников. Утром 25 декабря в городском торговом центре «Алания Молл» произошел взрыв. В ТЦ выбило стекла, на верхнем этаже произошло возгорание. Один человек погиб, еще один пострадал. Позже следователи установили, что взрыв произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника. 27 декабря ТЦ вновь открыли для посетителей.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владикавказ беспилотники дроны Северная Осетия
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