Взрыв и пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за обломков дрона
Взрыв и пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, эту версию «подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий». Также на видеокамерах у ТЦ видно, что «взрыв произошел извне».
Сейчас силовики на месте ищут детали и фрагменты беспилотника, добавил Меняйло. «По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО», — написал губернатор.
Взрыв произошел утром 25 декабря. Во время него погиб один человек. Также был один пострадавший.
При этом ранее предварительной причиной взрыва назывался взрыв газового баллона в ресторанном дворике. После этого возник пожар. В МЧС указывали, что огонь охватил третий этаж и крышу здания. Общая площадь пожара составили 800 кв. м.
В момент взрыва посетителей в ТЦ не было — он произошел до открытия.
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