Атакованный дроном ТЦ во Владикавказе открылся для посещения
Торговый центр (ТЦ) «Алания Молл», на который 25 декабря упали обломки сбитого беспилотника, открылся для посетителей. Об этом в телеграм-канале сообщает глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«Первые три этажа ТЦ, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время», — написал чиновник.
По словам Меняйло, главная задача была запустить работу ТЦ в максимально короткие сроки, чтобы владельцы магазинов и учреждений не понесли серьезных убытков в преддверии новогодних праздников.
«Благодаря большим усилиям удалось возобновить работу объекта за два дня, вместо изначально заявленных двух недель», — говорится в сообщении.
Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В ТЦ выбило стекла, на верхнем этаже разгорелся огонь. Один человек погиб, еще один пострадал. Позже следователи установили, что взрыв произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов