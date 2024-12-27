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Атакованный дроном ТЦ во Владикавказе открылся для посещения

Сергей Меняйло около торгового центра &laquo;Алания Молл&raquo;
Сергей Меняйло около торгового центра «Алания Молл» (Фото: Кирилл Чеходаров / ТАСС)

Атакованный дроном ТЦ во Владикавказе открылся для посещения
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Торговый центр (ТЦ) «Алания Молл», на который 25 декабря упали обломки сбитого беспилотника, открылся для посетителей. Об этом в телеграм-канале сообщает глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Первые три этажа ТЦ, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время», — написал чиновник.

По словам Меняйло, главная задача была запустить работу ТЦ в максимально короткие сроки, чтобы владельцы магазинов и учреждений не понесли серьезных убытков в преддверии новогодних праздников.

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«Благодаря большим усилиям удалось возобновить работу объекта за два дня, вместо изначально заявленных двух недель», — говорится в сообщении.

Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В ТЦ выбило стекла, на верхнем этаже разгорелся огонь. Один человек погиб, еще один пострадал. Позже следователи установили, что взрыв произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.

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Владикавказ торговый центр БПЛА взрыв
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