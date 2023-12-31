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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти призвали жителей оставаться дома в праздники

Курский губернатор призвал жителей оставаться дома на фоне удара по Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Старовойт призвал жителей Курской области оставаться дома в праздники, «учитывая неспокойную обстановку». Он сообщил, что в регионе действует запрет на использование пиротехники
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Курской области в период праздников будет действовать запрет на использование пиротехники, заявил губернатор региона Роман Старовойт, напомнив о действии на территории области «желтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

«Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас», — написал он в телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода 30 декабря.

Администрация и правительство региона будет работать в круглосуточном режиме, коммунальные службы и органы здравоохранения переведены на усиленный режим работы, увеличено количество дежурных бригад, добавил Старовойт.

Материал дополняется.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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