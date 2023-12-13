КГБ Белоруссии заявило о готовящих теракты польских «хоругвях»

В КГБ утверждают, что подконтрольные спецслужбам Польши группы намерены захватить объекты на территории Белоруссии. Минск ранее не раз обвинял Варшаву в подготовке нападения, польская сторона это отвергала

Иван Тертель (Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС)

Несколько групп на территории Польши готовятся к совершению терактов и захватов объектов на территории Белоруссии, заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, передает БелТА.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ею руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — сказал Иван Тертель.

Хоругвью (chorągiew) называли ор­га­ни­за­ци­он­но-тактическую единицу в войсках Польши и Лит­вы в XIV–XIX веках. Она состояла из 25–80 копий и соответствовала ро­те. На­именование пе­ре­шло и в Рос­сию: в начале XVIII века была создана гусарская хоругвь.

По утверждению Тертеля, деятельность групп курирует сотрудник спецслужб Польши. В Минске это назвали неприемлемым. Глава КГБ призвал коллег на Украине, в Польше и странах Балтии не допустить того, «чтобы это оружие повернулось против них». «Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война — с провокации немцев с использованием польской формы одежды», — сказал он.

Тертель заявил, что гражданина Белоруссии, которого в России обвинили в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, тренировали спецслужбы Украины. Сейчас над мужчиной идет следствие, в нем участвует Минск. «Хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление. По российскому законодательству наказание вплоть до пожизненного. А в нашем случае речь идет о смертной казни», — напомнил глава КГБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее не раз обвинял Польшу и Украину в подготовке нападения на его страну, Варшава и Киев это отвергали.

В этом году Минск и Варшава несколько раз заявляли о нарушении друг другом границы. В начале августа, по данным МИД Польши, два белорусских вертолета вошли в воздушное пространство страны в районе села Беловежа. Послу Белоруссии выразили протест, Варшава назвала инцидент «очередным элементом эскалации напряженности». Позднее аналогичные обвинения в отношении польского вертолета Ми-24 выдвинула белорусская сторона.