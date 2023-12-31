Лавров заявил о нежелании США «рушить до основания» отношения с Россией

США остерегаются рушить «до основания» отношения с Россией, но и вести диалог «по-честному», на основе взаимного уважения и учета интересов, тоже пока не готовы, заявил Лавров

Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой «до основания», но, несмотря на это, не готов вести диалог «по-честному», на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, заявил в интервью «РИА Новости» глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он отметил, что отношения США и России «истончились до предела», и обвинил в этом американскую сторону, которая заявила о задаче нанести Москве «стратегическое поражение».

«Выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях мы сможем только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному. Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности», — сказал Лавров.

Он добавил, что готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность.

После начала российской военной операции на Украине отношения Москвы и Вашингтона резко ухудшились: российские власти и дипломаты отмечали, что они находятся на грани разрыва.

США в конфликте поддерживают Украину, в частности выступают крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, которую осуждает Москва. В июле прошлого года президент США Джо Байден заявил, что задачей американской стороны служит «стратегический провал» России на Украине. Также Вашингтон ввел в отношении Москвы ряд санкций.

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Тем не менее в Кремле допускали поддержание контактов США и России для достижения российских целей. Как рассказывал замглавы МИДа Сергей Рябков в ноябре, Россия и США поддерживают контакты через посольства, иногда проводятся очные встречи в третьих странах. Недавно, по словам дипломата, стороны провели консультации по «так называемым раздражителям». К ним Рябков причислял помехи в работе диппредставительств двух стран. Перспективы переговоров он оценил как слабые.

Что касается разрыва дипломатических отношений, Москва называла среди возможных «триггеров» конфискацию замороженных российских активов и дальнейшую военную эскалацию. Однако Россия не будет инициативно идти на слом дипотношений, учитывая, что у нее и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности, подчеркнул Рябков.