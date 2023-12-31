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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NYT узнала, что ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС полагалась на соцсети

NYT: у ЦАХАЛ не было плана отражения атаки ХАМАС, военные полагались на соцсети
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В день нападения боевиков ХАМАС израильские силы были плохо организованы, они общались в мессенджерах, а цели выбирали, полагаясь на сообщения в соцсетях и телеграм-каналах
Фото: Moti Milrod / Reuters
Фото: Moti Milrod / Reuters

У армии обороны Израиля не было четкого плана действий на случае масштабной атаки со стороны сектора Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных.

Газета опубликовала материал по итогам расследования событий 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на страну. В материале говорится, что израильские Вооруженные силы были недостаточно укомплектованы, не могли занять свои позиции и были настолько плохо организованы, что солдаты общались в группах WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), а при выборе целей полагались на сообщения в социальных сетях и в телеграм-каналах.

По словам собеседников NYT, если план и существовал, то никто по нему не обучался и не следовал ему; в тот день он составлялся на ходу. Отсутствие подготовки противоречит основополагающему принципу военной доктрины Израиля, отмечает газета. В ЦАХАЛ заявили изданию, что сейчас армия сосредоточена на устранении угрозы со стороны ХАМАС, а вопросы о наличии плана «будут рассмотрены позже».

Разведка Израиля сочла предупреждения об атаке ХАМАС плодом воображения
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Причиной неспособности ЦАХАЛ отразить атаку боевиков NYT называет также ошибочные оценки разведки: службы безопасности и военные неоднократно заявляли, что ХАМАС не способен на масштабное вторжение. Этой точки зрения власти придерживались, даже когда узнали о намерении палестинского движения осуществить атаку. Ранее газета писала, что планы ХАМАС стали известны израильской стороне более чем за год до октябрьского нападения.

Как сообщала Financial Times, за несколько недель до 7 октября израильские отряды наблюдения передали высокопоставленному офицеру разведки южного командования отчет с подробными предупреждениями о планах боевиков атаковать погранпосты в нескольких местах, проникнуть на израильскую территорию и захватить кибуцы, но командование не поверило солдатам и назвало результаты анализа выдумкой.

Ответственность за нападение ХАМАС признали несколько израильских министров и депутатов, входящих в правящую коалицию, в том числе главы Минобразования Йоав Киш и Минфина Бецалель Смотрич, а также многие высокопоставленные сотрудники Минобороны. О провале в работе заявили и лидеры Управления военной разведки Израиля (АМАН) и Службы общей безопасности (Шабак).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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