 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

В ЕК назвали членство Киева в Евросоюзе вопросом лет, а не десятилетий

В ЕК назвали вступление Украины в Евросоюз вопросом лет, а не десятилетий
Страны-кандидаты на вступление в ЕС могут получить ограниченный доступ к европейскому рынку, а также «приблизиться к сообществу, не будучи его членами» за счет совместного использования энергетической и транспортной инфраструктуры
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Процесс вступления Украины в Евросоюз потребует времени, но вряд ли продлится десятилетия; страна может подключиться к деятельности блока до того, как станет его полноправным членом, считает зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

«Я предпочла бы говорить о годах», — сказала она (цитата по Novinky) в ответ на вопрос о том, займет ли присоединение Украины к союзу годы или десятилетия. Однако Юрова признала, что переговорный процесс не пройдет быстро.

По словам зампреда ЕК, власти ЕС определили несколько областей, в которых страны со статусом кандидатов «могут приблизиться к сообществу, не будучи его членами». Речь идет о совместном использовании цифровых технологий, энергетической и транспортной инфраструктуры. Также государства-кандидаты могут получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями.

Макрон заявил, что Евросоюзу «еще очень далеко» до расширения
Политика

«Украина может получить все это еще до того, как станет государством-членом», — сказала Юрова. По ее словам, Киев «проделывает невероятную работу» по внедрению реформ, необходимых для вступления в ЕС. Среди них в Брюсселе называли меры по борьбе с коррупцией, защиту нацменьшинств и реформу Конституционного суда.

Украина подписала заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата. В декабре Совет ЕС одобрил начало переговоров с Киевом и Кишиневом. Против этого решения ранее выступали Венгрия и Словакия, ссылаясь на проблемы с коррупцией на Украине, однако венгерское вето удалось преодолеть.

Президент Владимир Путин говорил в октябре, что Москва не возражала против вступления Киева в ЕС.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Еврокомиссия Евросоюз Украина

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Санду объявила о референдуме по вступлению Молдавии в Евросоюз
Политика
Евросоюз начал обсуждение гарантий безопасности Украины
Политика
Боррель предупредил о конце Евросоюза в случае победы России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Лавров заявил, что России безразличен итог президентских выборов США Политика, 06:11
Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное Политика, 06:03
Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к «умиротворению» всей Южной Кореи Политика, 05:42
В ЕК назвали членство Киева в Евросоюзе вопросом лет, а не десятилетий Политика, 05:31
Корабль США сбил две ракеты хуситов после атаки на контейнеровоз Политика, 04:56
Зеленский получил военный план и заявил о времени глобальных решений Политика, 04:55
Два несовершеннолетних хоккеиста команды «Чайка» погибли в ДТП Спорт, 04:21
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В США зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики Политика, 04:12
Мэр Магадана отменил новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода Политика, 03:45
Подоляк пообещал доработку законопроекта о мобилизации Политика, 03:16
Полпред президента в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород Политика, 03:15
Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем Политика, 02:45
ЕС утвердил «частичный шенген» для Болгарии и Румынии Политика, 02:19
Гладков сообщил о повреждениях в 334 квартирах после обстрела Белгорода Политика, 01:54