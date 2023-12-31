В ЕК назвали вступление Украины в Евросоюз вопросом лет, а не десятилетий

В ЕК назвали членство Киева в Евросоюзе вопросом лет, а не десятилетий

Страны-кандидаты на вступление в ЕС могут получить ограниченный доступ к европейскому рынку, а также «приблизиться к сообществу, не будучи его членами» за счет совместного использования энергетической и транспортной инфраструктуры

Фото: Yves Herman / Reuters

Процесс вступления Украины в Евросоюз потребует времени, но вряд ли продлится десятилетия; страна может подключиться к деятельности блока до того, как станет его полноправным членом, считает зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

«Я предпочла бы говорить о годах», — сказала она (цитата по Novinky) в ответ на вопрос о том, займет ли присоединение Украины к союзу годы или десятилетия. Однако Юрова признала, что переговорный процесс не пройдет быстро.

По словам зампреда ЕК, власти ЕС определили несколько областей, в которых страны со статусом кандидатов «могут приблизиться к сообществу, не будучи его членами». Речь идет о совместном использовании цифровых технологий, энергетической и транспортной инфраструктуры. Также государства-кандидаты могут получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями.

«Украина может получить все это еще до того, как станет государством-членом», — сказала Юрова. По ее словам, Киев «проделывает невероятную работу» по внедрению реформ, необходимых для вступления в ЕС. Среди них в Брюсселе называли меры по борьбе с коррупцией, защиту нацменьшинств и реформу Конституционного суда.

Украина подписала заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата. В декабре Совет ЕС одобрил начало переговоров с Киевом и Кишиневом. Против этого решения ранее выступали Венгрия и Словакия, ссылаясь на проблемы с коррупцией на Украине, однако венгерское вето удалось преодолеть.

Президент Владимир Путин говорил в октябре, что Москва не возражала против вступления Киева в ЕС.