В США мобилизовали войска из-за ужесточения правил въезда для мигрантов

11 мая в США прекращается действие особых правил в отношении мигрантов, введенных из-за пандемии. Правила въезда в страну ужесточат, потому на границу с Мексикой направляют дополнительные войска для сдерживания потока мигрантов

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В США ужесточат ограничения в отношении лиц, которые ищут убежища в стране, чтобы проводить депортацию, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса. Газета отмечает, что Вашингтон также мобилизует войска для этих целей.

С марта 2020 года в стране действовал особый режим в вопросе депортации, введенный еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей, мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19. Действие режима ЧС из-за коронавируса заканчивается 11 мая, вместе с этим прекратится и действие 42-й статьи. Как отмечает WP, за это время было проведено более 2,7 млн высылок из США в Мексику.

Администрация действующего президента Джо Байдена предложила «неприятные», но «необходимые», по словам Майоркаса, меры в отношении незаконных мигрантов. Тех, кто пересекает границу незаконно и не имеет права на убежище, будут депортировать, в отношении тех, кто имеет право на легальный въезд, США планируют сотрудничать с другими странами. Новые ограничения вступят в силу сразу же после прекращения режима ЧС.

Газета указывает, что власти собираются направить на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных, дополнительно к уже находящимся там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии. Кроме того, там находятся свыше 24 тыс. сотрудников Министерства внутренней безопасности, службы предоставления убежища и медики.

CBS со ссылкой на документ сообщает, что депортировать будут тех нелегальных мигрантов, которые пересекли границу незаконно и не доказали, что ранее просили убежища в третьей стране. Телеканал отмечает, что это затронет в первую очередь мигрантов не из Мексики, а например, из Кубы, Никарагуа или Венесуэлы, которые в такой ситуации сначала должны просить защиты в Мексике.

Телеканал отмечает, что новые ограничения, вводимые администрацией Байдена, «напоминают политику эпохи Трампа» до коронавируса, которую нынешний президент осуждал. Ранее Байден выступал за восстановление доступа к системе предоставления убежища в США.

CNN в материале от 9 мая со ссылкой на источник отмечает, что в Мексике въезда в США ожидают 155 тыс. человек. В тот же день, отмечает WP, власти США зафиксировали более 10,6 тыс. случаев незаконного пересечения границы — это самый высокий показатель за один день, согласно данным Погранично-таможенной службы.