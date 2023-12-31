Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем

Вучич заявил, что Сербия сохранит и путь в Евросоюз, и дружбу с Россией и Китаем. Белград подал заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году

Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Сербские власти будут выстраивать самостоятельную политику — продолжать путь в Евросоюзу с сохранением хороших отношений с Китаем и Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит портал Alo! .

«На протяжении шести лет мы будем защищать свою независимость. Мы продолжим наш путь в ЕС, но с той же гордостью сохраним нашу традиционную дружбу и отношения с Китайской Народной Республикой, Россией и всеми остальными», — сказал Вучич.

После победы на выборах, которые прошли в декабре, сербский президент также заявил, что правительство продолжит «европейский путь». В ответ на это в Кремле сказали, что Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией.

С Китаем Сербию связывают крепкие экономические и военно-технические отношения. В апреле 2022 года агентство Assosiated Press сообщило о том, что Китай поставил Сербии зенитно-ракетные комплексы HQ-22. В июле того же года китайская авиакомпания Hinan Airlines запустила прямые рейсы из Белграда в Пекин.

В июле 2023 года Вучич заявил, что отказ от введения санкций против России после начала военной операции на Украине — это моральная позиция Сербии. По мнению сербского президента, если бы Белград ввел ограничения против Москвы, то тогда США не стали бы вносить в санкционный список главу Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина — близкого соратника Вучича.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году страна получила статус кандидата. В 2021 году Вучич заявил, что Сербии становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса.

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Президент отметил, что вступление страны в ЕС напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. Ее независимость признали более сотни стран ООН, включая большинство стран Евросоюза и США. Россия и Китай, как и Сербия, независимость региона не признали.