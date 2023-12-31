 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем

Вучич: Сербия сохранит дружбу с Россией и Китаем
Вучич заявил, что Сербия сохранит и путь в Евросоюз, и дружбу с Россией и Китаем. Белград подал заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году
Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС
Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Сербские власти будут выстраивать самостоятельную политику — продолжать путь в Евросоюзу с сохранением хороших отношений с Китаем и Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит портал Alo! .

«На протяжении шести лет мы будем защищать свою независимость. Мы продолжим наш путь в ЕС, но с той же гордостью сохраним нашу традиционную дружбу и отношения с Китайской Народной Республикой, Россией и всеми остальными», — сказал Вучич.

После победы на выборах, которые прошли в декабре, сербский президент также заявил, что правительство продолжит «европейский путь». В ответ на это в Кремле сказали, что Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией.

С Китаем Сербию связывают крепкие экономические и военно-технические отношения. В апреле 2022 года агентство Assosiated Press сообщило о том, что Китай поставил Сербии зенитно-ракетные комплексы HQ-22. В июле того же года китайская авиакомпания Hinan Airlines запустила прямые рейсы из Белграда в Пекин.

В июле 2023 года Вучич заявил, что отказ от введения санкций против России после начала военной операции на Украине — это моральная позиция Сербии. По мнению сербского президента, если бы Белград ввел ограничения против Москвы, то тогда США не стали бы вносить в санкционный список главу Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина — близкого соратника Вучича.

Вучич рассказал, почему в Сербии не будет цветных революций
Политика

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году страна получила статус кандидата. В 2021 году Вучич заявил, что Сербии становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Президент отметил, что вступление страны в ЕС напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. Ее независимость признали более сотни стран ООН, включая большинство стран Евросоюза и США. Россия и Китай, как и Сербия, независимость региона не признали.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Мир Ландау
Сербия Александр Вучич Китай Россия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Захарова заявила, что Запад поставил Сербии ультиматум
Политика
Сможет ли чего-то добиться начавшая уличные протесты сербская оппозиция
Политика
Посол обвинил Запад в применении методов «майданных революций» в Сербии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Подоляк пообещал доработку законопроекта о мобилизации Политика, 03:16
Полпред президента в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород Политика, 03:15
Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем Политика, 02:45
ЕС утвердил «частичный шенген» для Болгарии и Румынии Политика, 02:19
Гладков сообщил о повреждениях в 334 квартирах после обстрела Белгорода Политика, 01:54
Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное Политика, 01:25
Небензя заявил о готовности России дать жесткий ответ на угрозы Политика, 01:18
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Киевской области, Харькове и Запорожье раздались взрывы Политика, 01:05
Вучич рассказал, почему в Сербии не будет цветных революций Политика, 00:45
Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 21 Политика, 00:18
В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину Общество, 00:11
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по требованию России Политика, 30 дек, 23:37
Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты Политика, 30 дек, 23:35
Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях Спорт, 30 дек, 23:33 