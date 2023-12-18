Кремль заявил о расчете на дружбу с Сербией после слов Вучича о Евросоюзе

Александр Вучич (Фото: Shi Zhongyu / Global Look Press)

Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS, объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) одержала победу на парламентских выборах в Сербии. Президент страны Александр Вучич объявил о ее «абсолютной победе».

Он пообещал, что правительство будет «продолжать наш европейский путь». Ранее Вучич заявлял, что Сербия сохранит курс на членство в Евросоюзе, пока он остается президентом. При этом он признавал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что «они не хотят нас».

«Мы действительно очень внимательно за этим следим. <...> Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. И мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики. И, конечно же, мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена», — сказал Песков.

Пресс-секретарь назвал сербские парламентские выборы внутренним делом государства. Москва, по его словам, воспринимает Сербию как «братскую» и «дружественную» страну.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году получила статус кандидата. В 2021 году Вучич заявил, что стране становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса.

Он отметил, что интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем, и не нужно себя обманывать», — сказал тогда Вучич.

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство из них — христиане.



Независимость Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство стран Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает.

После победы SNS на парламентских выборах Вучич предсказал стране непростые переговоры с Косово и несправедливые уступки.