 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль заявил о расчете на дружбу с Сербией после слов Вучича о Евросоюзе

Песков: Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Shi Zhongyu / Global Look Press)

Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление дружбы с Сербией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS, объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) одержала победу на парламентских выборах в Сербии. Президент страны Александр Вучич объявил о ее «абсолютной победе».

Он пообещал, что правительство будет «продолжать наш европейский путь». Ранее Вучич заявлял, что Сербия сохранит курс на членство в Евросоюзе, пока он остается президентом. При этом он признавал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что «они не хотят нас».

«Мы действительно очень внимательно за этим следим. <...> Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. И мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики. И, конечно же, мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена», — сказал Песков.

Вучич после победы на выборах пообещал Сербии путь в Европу
Политика
Александр Вучич

Пресс-секретарь назвал сербские парламентские выборы внутренним делом государства. Москва, по его словам, воспринимает Сербию как «братскую» и «дружественную» страну.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году получила статус кандидата. В 2021 году Вучич заявил, что стране становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Он отметил, что интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем, и не нужно себя обманывать», — сказал тогда Вучич.

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство из них — христиане.

Независимость Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство стран Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает.

После победы SNS на парламентских выборах Вучич предсказал стране непростые переговоры с Косово и несправедливые уступки.

Теги
Дмитрий Песков Сербия Александр Вучич Евросоюз
Материалы по теме
Вучич после победы на выборах пообещал Сербии путь в Европу
Политика
Сербия заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины
Политика
Коалиция Вучича выбилась в лидеры на парламентских выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Винер фразой «это будет позором» объяснила отказ от поездки на Олимпиаду Спорт, 14:15
В РАН объяснили опасность астрологии Общество, 14:14
В начале 2024 года Китае пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России» Отрасли, 14:09
Что нужно знать о льготной ипотеке на новостройки. Ставки, банки, нюансы Недвижимость, 14:09
НКР повысило кредитный рейтинг банка Держава с BBB-.ru до BBB.ru Кредитные рейтинги, 14:09
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 14:06
Великобритания запретила импорт металлов из России. Что это значит Pro, 14:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Винер фразой «это будет позором» объяснила отказ от поездки на Олимпиаду Спорт, 13:59
Шохин заявил об остановке мегапроектов из-за экспортных пошлин Экономика, 13:59
Без ошибок, очередей и карт: что ждет покупателей в магазинах будущего Тренды, 13:58
Зачем российские эмитенты приступают к сплитам акций и что от них ждать Pro, 13:50
Упавшие ЛЭП, деревья изо льда: последствия циклона «Ваня» Общество, 13:43
Бойцу «Вагнера» вынесли приговор по делу о стрельбе в полицейских Общество, 13:33
Умер легендарный российский баскетбольный тренер Спорт, 13:29