Вучич: в Сербии не будет цветной революции из-за слабой поддержки оппозиции

Вучич рассказал, почему в Сербии не будет цветных революций

В Сербии не будет цветной революции, поскольку граждане не поддерживают идеи оппозиции, заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит телеканал Kurir.

Он отметил, что это «не проблема», если НКО, которая «безуспешно» изображает нейтральность, дает демонстрантам флюоресцентные жилетки, и не проблема обеспечить митингующих рюкзаками, свистками и палатками, потому что обо всем этом «пишут в методичках по цветным революциям». Но для настоящей революции, добавил Вучич, этого недостаточно.

«Чтобы революция осуществилась, недостаточно техники и математики. Политика это суть, жизнь, легитимность. Власть нельзя получить с таким маленьким процентом поддержки. Вы получите лишь еще больше ненависти и сопротивления со стороны народа», — заявил сербский президент.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы. Вучич назначил их 1 ноября и объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента).

Победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться», оппозиционная коалиция набрала 23,69% голосов. После выборов в Белграде начались акции протеста с требованием отменить результаты голосования.

24 декабря Вучич заявил, что насильственной смены власти не произойдет, и призвал готовиться к следующим выборам.

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30 декабря прозападная оппозиция Сербии отказалась от акций протеста у избиркома. Один из лидеров блока «Сербия против насилия» Мирослав Алексич заявил, что оппозиция перейдет к большим периодическим собраниям. Другой лидер «Сербии против Насилия», Мариника Тепич, проводит голову с 18 декабря с призывом аннулировать результаты выборов.