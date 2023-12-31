 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Вучич рассказал, почему в Сербии не будет цветных революций

Вучич: в Сербии не будет цветной революции из-за слабой поддержки оппозиции

В Сербии не будет цветной революции, поскольку граждане не поддерживают идеи оппозиции, заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит телеканал Kurir.

Он отметил, что это «не проблема», если НКО, которая «безуспешно» изображает нейтральность, дает демонстрантам флюоресцентные жилетки, и не проблема обеспечить митингующих рюкзаками, свистками и палатками, потому что обо всем этом «пишут в методичках по цветным революциям». Но для настоящей революции, добавил Вучич, этого недостаточно.

«Чтобы революция осуществилась, недостаточно техники и математики. Политика это суть, жизнь, легитимность. Власть нельзя получить с таким маленьким процентом поддержки. Вы получите лишь еще больше ненависти и сопротивления со стороны народа», — заявил сербский президент.

Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии
Политика
Александр Вучич

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы. Вучич назначил их 1 ноября и объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента).

Победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться», оппозиционная коалиция набрала 23,69% голосов. После выборов в Белграде начались акции протеста с требованием отменить результаты голосования.

24 декабря Вучич заявил, что насильственной смены власти не произойдет, и призвал готовиться к следующим выборам.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

30 декабря прозападная оппозиция Сербии отказалась от акций протеста у избиркома. Один из лидеров блока «Сербия против насилия» Мирослав Алексич заявил, что оппозиция перейдет к большим периодическим собраниям. Другой лидер «Сербии против Насилия», Мариника Тепич, проводит голову с 18 декабря с призывом аннулировать результаты выборов.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Сербия Александр Вучич цветная революция оппозиция

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Вучич встретится с послом России на фоне протестов в Белграде
Политика
Вучич отказался считать протесты в Белграде революцией
Политика
Кремль заявил о расчете на дружбу с Сербией после слов Вучича о Евросоюзе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Гладков сообщил о повреждениях в 334 квартирах после обстрела Белгорода Политика, 01:54
Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное Политика, 01:25
Небензя заявил о готовности России дать жесткий ответ на угрозы Политика, 01:18
В Киевской области и Запорожье раздались взрывы Политика, 01:05
Вучич рассказал, почему в Сербии не будет цветных революций Политика, 00:45
Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 21 Политика, 00:18
В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину Общество, 00:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по требованию России Политика, 30 дек, 23:37
Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты Политика, 30 дек, 23:35
Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях Спорт, 30 дек, 23:33 
Умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова Общество, 30 дек, 23:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 30 дек, 23:02
Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18 Политика, 30 дек, 22:45
Пушилин сообщил об одном погибшем и 10 раненных после обстрела Донецка Политика, 30 дек, 22:36