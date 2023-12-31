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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области и Запорожье раздались взрывы

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Военная операция на Украине
Взрывы также произошли в Хмельницкой области, работает ПВО, сообщают украинские СМИ. Минобороны России заявляло, что удары наносятся по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре

В городе Белая Церковь в Киевской области прозвучали взрывы, пишет издание «Страна». Областная военная администрация сообщает, что в регионе работает ПВО.

Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу.

Суспiльне и ТСН пишут, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. Помимо того, «РБК-Украина» и «Зеркало недели» сообщают о взрывах в Хмельницкой области и работе ПВО.

По данным мониторинговых пабликов, тревога также звучит в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове раздались взрывы
Политика
Фото:Yevhen Titov / Reuters

Несколько часов назад взрывы раздались в Харькове; областная прокуратура сообщила об ударе по городу и 30 пострадавших. Харьковская область граничит с Белгородской. Белгород днем 30 декабря попал под обстрел со стороны ВСУ — по данным Минобороны, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» и снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Ракеты и большую часть снарядов удалось перехватить, но обломки упали в городе. По последним данным, в результате удара погиб 21 человек, 110 пострадали.

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В Минобороны заявили, что обстрелом Белгорода Киев попытался отвлечь внимание от «поражений на фронте» и спровоцировать Москву на подобные действия. Там подчеркнули, что российские военные наносят удары «только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре». «Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заключили в Минобороны.

Теги
Киевская область взрывы Украина Военная операция на Украине Воздушная тревога Хмельницкая область
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