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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздались взрывы

Губернатор Синегубов сообщил о взрывах в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине
В Харькове после взрывов есть повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор. «Страна» и ТСН пишут о взрывах в Сумской области. Это регионы, соседние с Белгородской областью, которая днем попала под удары ВСУ
Фото: Yevhen Titov / Reuters
Фото: Yevhen Titov / Reuters

В Харькове раздалось более шести взрывов, сообщил глава региона Олег Синегубов в телеграм-канале. Есть повреждения инфраструктуры, добавил он.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о возгорании после попадания. Полиция заявила, что есть пострадавшие, пишет «РБК Украина».

«Страна» и ТСН сообщают о звуках взрывов в Сумской области.

Харьковская и Сумская области граничат с Белгородской. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что «в Белгороде громко — работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону».

Днем Белгород попал под обстрел со стороны Украины. По последним данным, погибли 14 человек, 108 пострадали. Минобороны сообщило, что для удара ВСУ использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены, но несколько из них и кассетные части от сбитых ракет упали в Белгороде. Под обстрелом ВСУ в Белгородской области в этот же день оказались поселки Красное Шебекинского городского округа и Уразово, где снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

В Минобороны заявили, что этой атакой Киев «пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия». «Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заключили в Минобороны.

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Гладков рассказал об ущербе от удара ВСУ по Белгороду
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

МИД России назвал обстрел «очередным циничным и кровавым преступлением». «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — подчеркнули в МИДе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Харьков Харьковская область Белгород Военная операция на Украине
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