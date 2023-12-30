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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о попытке спровоцировать Россию ударом по Белгороду

Минобороны России назвало удар по Белгороду провокацией Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Обстрелом Белгорода Киев попытался отвлечь внимание от «поражений на фронте» и спровоцировать Москву на подобные действия, заявили в Минобороны России.

«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные наносят удары «только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре». «Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заключили в Минобороны.

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Мария Львова-Белова

ВСУ обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. По последним данным МЧС, погибли 14 человек, включая двоих детей, еще 108 человек ранены, в том числе 15 детей.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что четыре ребенка, которые были ранены при ударах, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По ее словам, всего ранены 17 детей, подтверждена гибель одного ребенка.

Теги
Украина Минобороны Белгород провокация
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