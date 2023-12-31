 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 20

МЧС: число погибших от обстрела Белгорода выросло до 20
Сюжет
Военная операция на Украине

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 20, передает МЧС. Ранее ведомство сообщало о 18 жертвах и 111 пострадавших.

Город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. По данным российского Минобороны, украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что более 100 автомобилей повреждены, большая часть из них полностью сгорела, также повреждения выявлены в 20 многоквартирных домах. В Белгороде развернули пункты временного размещения и открыли информационные центры. Помощь в восстановлении города пообещали оказать мэр Москвы Сергей Собянин и главы ряда российских регионов.

Материал дополняется

Теги
Белгород МЧС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 20 Политика, 00:18
В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину Общество, 00:11
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по требованию России Политика, 30 дек, 23:37
Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты Политика, 30 дек, 23:35
Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях Спорт, 30 дек, 23:33 
Умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова Общество, 30 дек, 23:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 30 дек, 23:02
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18 Политика, 30 дек, 22:45
Пушилин сообщил об одном погибшем и 10 раненных после обстрела Донецка Политика, 30 дек, 22:36
Умер актер из «Майкла Клейтона» и «Рок-н-рольщика» Том Уилкинсон Общество, 30 дек, 22:27
Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное Политика, 30 дек, 22:27
В Запорожской области не будут сокращать комендантский час в Новый год Политика, 30 дек, 22:13
«Русский добровольческий корпус» признали террористической организацией Политика, 30 дек, 22:09
Мэр Белгорода попросил написать ему о проблемах с убежищами Политика, 30 дек, 22:04