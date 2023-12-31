Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 20

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 20, передает МЧС. Ранее ведомство сообщало о 18 жертвах и 111 пострадавших.

Город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. По данным российского Минобороны, украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что более 100 автомобилей повреждены, большая часть из них полностью сгорела, также повреждения выявлены в 20 многоквартирных домах. В Белгороде развернули пункты временного размещения и открыли информационные центры. Помощь в восстановлении города пообещали оказать мэр Москвы Сергей Собянин и главы ряда российских регионов.

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