Собянин пообещал, что Москва поможет в восстановлении Белгорода

Люди уносят человека с места обстрела в Белгороде (Фото: МЧС России)

Москва выделила бригаду врачей для пострадавших в Белгороде, а при необходимости окажет и другую помощь в восстановлении города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин после удара ВСУ по центру Белгорода.

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов также выразил готовность оказать «любую необходимую помощь». «Белгород, мы с тобой!» — написал он в телеграм-канале, выразив соболезнования региону.

«От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона, а особенно — близким погибших», — сказал глава Воронежской области Александр Гусев, также сообщив о готовности помочь региону.

Белгород обстреляли около 15:00 мск 30 декабря. Погибли десять человек, в том числе один ребенок, ранены 45 человек. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих погибших детях.

Во время обстрела работала сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.

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О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим, передает ТАСС.