Минобороны сообщило о взятии села Дорожнянка в Запорожской области

Минобороны сообщило о взятии Дорожнянки в Запорожской области

Российские военные взяли населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, заявили в Минобороны.

«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сообщении.

В ходе наступления уничтожены до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

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