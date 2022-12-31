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Минобороны сообщило о взятии Дорожнянки в Запорожской области
Минобороны сообщило о взятии села Дорожнянка в Запорожской области
Российские военные взяли населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, заявили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сообщении.
В ходе наступления уничтожены до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
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