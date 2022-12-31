Минобороны сообщило о двух сбитых вертолетах Ми-8 ВСУ

Вертолеты были сбиты истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбила два вертолета Ми-8 Украины, сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

Также средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской народной республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино ДНР, Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

В районе населенного пункта Серебрянка в ЛНР уничтожена самоходная гаубица чешского производства Dana, в районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Федоровка ДНР уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США.

Кроме того, на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, откуда, по данным Минобороны, велись обстрелы Донецка, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две боевые машины РСЗО «Град», а также самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Всего, по информации российского военного ведомства, с начала спецоперации уничтожены: 355 самолетов, 198 вертолетов, более 2,7 тыс. беспилотников, свыше 7,3 тыс. танков и бронированных машин, 399 зенитных ракетных комплексов и 957 боевых машин РСЗО.