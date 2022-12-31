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Шойгу назвал Новый год «символом надежд на мирное будущее»

Сергей Шойгу назвал Новый год «символом надежд на мирное будущее»

Шойгу назвал Новый год «символом надежд на мирное будущее»
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Он отметил, что уходящий год выдался полным «серьезных испытаний, изменивших привычный ход времени».

«Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское. В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», — сказал Шойгу.

Генерал поблагодарил военнослужащих за то, что они
«геройски выполняют боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России» и решают «сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции». По его словам, они сегодня защищают «не только великую историю России, но и ее светлое будущее». «За каждым из нас — Россия!» — подчеркнул он.

В наступающем году Шойгу всем пожелал «богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба». «Наша Победа, как и Новый год — неотвратима!» — заключил глава Минобороны.

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