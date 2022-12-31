Мельниченко призвал ЮАР модернизировать угольные электростанции в стране

Мельниченко посетовал, что в ЮАР света не бывает по 6 часов в день, и предложил властям начать модернизацию угольных электростанций. Он отметил, что возраст российских станций аналогичен южноафриканским, но работают они лучше

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Российский бизнесмен, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (Forbes оценивает его состояние в $27,4 млрд) в ходе своего визита в Южную Африку призвал власти страны модернизировать энергосистему, в частности — угольные электростанции, сообщает Bloomberg.

«Приоритетом для страны должно быть в первую очередь ремонт и модернизация существующего парка электростанций, потому что это быстро, это дешево и позволяет в то же время сохранить разумную цену на электроэнергию», — заявил Мельниченко.

Энергосистема ЮАР сосредоточена на северо-востоке страны, где расположены 14 угольных электростанций, которые регулярно выходят из строя, напоминает Bloomberg. Эти станции покрывают до 80% потребностей страны в электричестве.

Российский бизнесмен отметил, что ремонт 14 угольных электростанций обойдется властям дешевле и эффективнее, чем развитие зеленой энергетики. «Электричества нет шесть часов в день. В каком веке вы живете?», — отметил Мельниченко в интервью, которое было ненадолго прервано отключением электроэнергии.

По его словам, российский парк угольных электростанций по возрасту аналогичен южноафриканским, но обеспечивает более стабильный поток электроэнергии.

Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует крупнейшую угольную компанию России СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». 8 марта бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга Александра. При этом она не контролирует эти две компании — их контролирует траст. Это произошло за день до того, как против него ввели персональные санкции ЕС. Бенефициар дискреционного (как в случае Мельниченко) траста не имеет прав контроля и собственности в отношении активов траста — бенефициар имеет лишь право получать доходы от имущества под управлением траста — и лишь в том случае, если траст решит выплачивать доход, объяснял РБК представитель Мельниченко.

Мельниченко прибыл в Южную Африку 28 декабря, чтобы лоббировать отмену санкций в кулуарах предвыборной конференции, организованной правящей партией Африканского национального конгресса, писал Bloomberg. По расчетам бизнесмена, удобрения, которые рынок недополучил из-за санкций в течение года, позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 млн человек. «Я не думаю, что люди, страдающие от нехватки еды, должны принимать сторону в конфликте», — сказал Мельниченко в интервью агентству.

Хотя санкции ЕС в отношении России не касаются сельскохозяйственной продукции или удобрений, ограничения в отношении российских бизнесменов привели к тому, что страховые компании, банки и логистические компании отказываются сотрудничать при организации поставок российской продукции. По словам Мельниченко, в этом году поставки удобрений сократились примерно на 9 млн т.