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Миллиардер Мельниченко назвал ошибкой мировой подход к изменению климата

Он считает, что при борьбе с климатическими изменениями надо учитывать не только антропогенные выбросы. Расходы на создание системы объективного расчета углеродного баланса будут во много раз меньше, чем мир сейчас тратит на них
Фото: Lukas Schulze / Getty Images
Фото: Lukas Schulze / Getty Images

Углеродный баланс нашей планеты — эмиссия и поглощение парниковых газов — составляет около 840 гигатонн СО2-эквивалента. Но все усилия по сокращению выбросов сосредоточены только на 6% от этого объема — антропогенных выбросах, отмечает в статье для РБК бизнесмен Андрей Мельниченко, возглавляющий комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. Прочие эмиссии и поглощения углерода, в целом, игнорируются. «Казалось бы, диспропорция очевидна. Но почему же мы поступаем именно так?» — удивляется он.

Первое объяснение состоит в том, что остальные 94% выбросов сложно учесть. «Однозначно определить объем их сокращения в результате приложенных нами усилий еще сложнее», — признает бизнесмен. Но представляется, что расходы на создание и поддержание системы объективного и надежного расчета углеродного баланса, а также оценку результатов от сокращения выбросов будут во много раз меньше, чем те, что человечество несет сегодня в рамках энергоперехода, указывает он. «Технологический прогресс обязательно даст возможность делать это точнее, быстрее и дешевле. В любом случае боязнь ошибиться в построении системы мониторинга выбросов не должна являться основанием отказа от такой задачи», — уверен Мельниченко.

Если удастся учитывать эмиссию и поглощение всех выбросов (а не только антропогенных), произойдет серьезное изменение в списках лидеров и аутсайдеров в борьбе за спасение человечества от климатической катастрофы, продолжает бизнесмен. Неизбежно окажется, что усилия, необходимые для сокращения эмиссий на одних территориях, существенно отличаются по содержанию и по затратам от тех усилий, которые нужны на других территориях для достижения того же самого количественного эффекта, указывает он. Иными словами, под вопросом будут экономические модели, на которых базируется сейчас конкурентоспособность некоторых стран. «Более того, изменится глобальная конкурентоспособность. И это серьезнейший вопрос. Ведь, как мы хорошо знаем, геоэкономика определяет геополитику, а ведущие игроки в геополитике умеют формулировать и отстаивать свои суверенные интересы», — заключает он.

На прошлой неделе в Египте завершилась 27-я Международная конференция ООН по климату (СОР-27), Мельниченко входил в состав российской делегации, которую возглавил советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. В начале российской сессии в рамках СОР-27, состоявшейся 15 ноября, несколько слушателей скандировали: «Вы — террористическое государство», «Вы — военные преступники», «Вы не должны здесь сидеть, вы должны сидеть в международном суде». Но их вывели из зала. «Я не был удивлен», — сказал после этого Мельниченко в интервью агентству AP. «Что тут удивительного? Что есть люди, которые глубоко обеспокоены происходящим в Украине и хотят высказать свое мнение? Я на 100% это понимаю», — добавил он.

Мельниченко — бывший владелец крупнейшей в России угольной компании СУЭК и ведущего мирового производителя удобрений «Еврохим». Он перестал контролировать обе компании в марте 2022 года, сразу после того, как попал под европейские санкции из-за того, что участвовал во встрече Владимира Путина с бизнесменами в день начала спецоперации на Украине — 24 февраля.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Андрей Мельниченко Экология климат выбросы
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