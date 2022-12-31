Противовоздушную оборону Москвы в праздники обеспечат 20 тыс. солдат

В новогоднюю ночь в противовоздушной обороне Москвы будут задействованы более 1,8 тыс. военных, а всего за время новогодних праздников — около 20 тыс. человек, сообщили в Минобороны

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В новогоднюю ночь к противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороне (ПРО) Москвы будут привлечены более 1,8 тыс. военных. Всего за время новогодних праздников и выходных в этих целях будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Более 1 800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — сказано в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что военные будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей. Всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС.

1-я армия ПВО и ПРО занимается обороной Москвы и центрального промышленного района России от воздушных атак. Она была создана в августе 2015 года.

В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января — всего 9 праздничных дней. 16 ноября мэр столицы Сергей Собянин предложил жителям Москвы проголосовать за формат празднования Нового года. По итогу большинство выступило за отказ от уличных массовых мероприятий в этом году.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих: по словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина, необходимости в этом нет и у ведомства есть все необходимое для оснащения войск.