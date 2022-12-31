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Премьер Украины назвал стратегическую задачу для страны

Шмыгаль: стратегическая задача Украины — соответствовать критериям ЕС к концу 2024 года
Стратегической задачей Украины является соответствие критериям вступления в ЕС к концу 2024 года, заявил Шмыгаль. В июне Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, Зеленский обещал выполнить все требования объединения
Фото: Federico Pestellini / IMAGO / ТАСС
Фото: Federico Pestellini / IMAGO / ТАСС

Главной стратегической задачей Украины является соответствие критериям вступления в Евросоюз до 2024 года. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в 2022 году Украина в условиях военного конфликта уже получила пять так называемых безвизов с ЕС: энергетический, транспортный, экономический, таможенный и цифровой. Он отметил, что то, что планировалось делать годами, сделали за 10 месяцев.

«Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача — отвечать критериям вступления [в ЕС] уже к концу 2024 года», — заявил Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что Украина уже более чем на 70% выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом и в следующем году власти рассчитывают начать процедуру переговоров по вступлению в ЕС. «Интеграция в ЕС — это трансформация нашей страны уже сейчас. Это возможности для бизнеса, это устойчивость государства, это усиление наших институций, это справедливые правила, это возможности и свободы для всех украинцев», — заявил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. Киев неоднократно призывал принять страну в объединение по ускоренной процедуре; Зеленский говорил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к этому и страна сделала все для получения положительного ответа, «вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров».

В июне Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия также дала стране семь рекомендаций, от выполнения которых зависят дальнейшие этапы, связанные с членством в блоке (они касаются в том числе судебной реформы и борьбы с коррупцией). Зеленский пообещал, что все условия будут выполнены.

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Президент России Владимир Путин в середине июня заявил, что Москва никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе, однако она против «военного освоения украинской территории». При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что вопрос вступления Украины в ЕС требует особого внимания в связи с усилением «оборонной составляющей» Евросоюза.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Денис Шмыгаль Украина Евросоюз Военная операция на Украине
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