Иранские власти обвинили в гибели двух протестующих «иностранных агентов»

В ходе массовых акций протеста в Иране погибли два человека, власти страны заявили, что они стали жертвами «иностранных агентов», а не полицейских. Об этом сообщает Reuters.
«Жестокие столкновения произошли на незаконной демонстрации в Дуруде в субботу, и, к сожалению, два человека погибли», — сказал заместитель губернатора провинции Лорестан Хабибулла Ходжастехпур. «Полиция и службы безопасности не стреляли. Мы нашли доказательства тому, что это были враги революции: группы тафкири и иностранные агенты», — добавил он. Такфири называют «неверных» мусульман.
Протесты начали в четверг, 28 декабря, в городе Машхаде. Протестующие недовольны ростом цен на еду и коррупцией. К пятнице протест распространился на другие районы страны, начались беспорядки и столкновения с полицией. Представители власти сочли протестное движение частью кампании по дискредитации президента Ирана Хасана Рухани.
Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Исмаил Кусари заявил, что нарушение закона протестующими навредит им самим. «Нация поднимется против таких действий и нанесет им тяжелый удар», — сказал он.
В связи с протестами Рухани обратится к иранцам с речью, а комитеты парламента по международным отношениям и нацбезопасности проведут экстренные заседания.