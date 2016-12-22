Иранские власти обвинили в гибели двух протестующих «иностранных агентов»

В ходе массовых акций протеста в Иране погибли два человека, власти страны заявили, что они стали жертвами «иностранных агентов», а не полицейских. Об этом сообщает Reuters.

«Жестокие столкновения произошли на незаконной демонстрации в Дуруде в субботу, и, к сожалению, два человека погибли», — сказал заместитель губернатора провинции Лорестан Хабибулла Ходжастехпур. «Полиция и службы безопасности не стреляли. Мы нашли доказательства тому, что это были враги революции: группы тафкири и иностранные агенты», — добавил он. Такфири называют «неверных» мусульман.

Протесты начали в четверг, 28 декабря, в городе Машхаде. Протестующие недовольны ростом цен на еду и коррупцией. К пятнице протест распространился на другие районы страны, начались беспорядки и столкновения с полицией. Представители власти сочли протестное движение частью кампании по дискредитации президента Ирана Хасана Рухани.

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции ​Исмаил Кусари заявил, что нарушение закона протестующими навредит им самим. «Нация поднимется против таких действий и нанесет им тяжелый удар», — сказал он.

В связи с протестами Рухани обратится к иранцам с речью, а комитеты парламента по международным отношениям и нацбезопасности проведут экстренные заседания.