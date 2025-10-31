Хегсет объяснил, как ядерные испытания помогают сдерживанию

Хегсет назвал возобновление США ядерных испытаний шагом к сильному ядерному сдерживанию. Страна не проводила пуски около 30 лет

Пит Хегсет (Фото: Eugene Hoshiko / Reuters)

Уверенность в ядерном арсенале, которой можно добиться благодаря испытаниям оружия, позволяет снизить риск ядерного конфликта, заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Президент [Дональд Трамп] ясно дал понять: нам необходим заслуживающий доверия ядерный потенциал сдерживания — это основа нашей обороноспособности. Поэтому понимание ситуации и возобновление испытаний — вполне ответственный, очень ответственный путь для достижения этой цели. Это снижает вероятность ядерного конфликта, когда ты уверен в своем арсенале и его исправности», — сказал он.

Трамп в ночь на 30 октября заявил, что поручает начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами, которые реализуют такие программы, и сделать это немедленно. США в 1990-х ввели мораторий на проведение ядерных испытаний, а также подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировали его. Последний ядерный взрыв был проведен в 1992-м в Неваде. Кремль отмечал, что если какая-то страна отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации.

The Washington Post собрала мнения экспертов и бывших чиновников по поводу озвученного Трампом решения — позиции оказались различны. Так, научный сотрудник Heritage Foundation, занимающегося вопросами ядерного оружия, Роберт Петерс считает, что США «топчутся на месте и имеют тот же ядерный арсенал, что и 50 лет назад». «Существует необходимость что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что мы не позволим себя запугивать или принуждать этим автократам в Пекине, Москве и Пхеньяне», — отметил он.

Другие собеседники издания отметили, что полигон в Неваде, где проводились испытания, нужно привести в порядок, кроме того, есть проблема с кадрами и вопрос, касающийся финансирования. По словам Кори Хиндерстайн, бывшей и.о. замглавы Национального управления по ядерной безопасности (испытания — это его зона ответственности), простое испытание может стоить до $100 млн. «Насколько я слышала, нам пришлось бы рыть новую вертикальную шахту, чтобы не нарушить другие операции в Неваде», — добавила она.