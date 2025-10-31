 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Хегсет объяснил, как ядерные испытания помогают сдерживанию

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Хегсет назвал возобновление США ядерных испытаний шагом к сильному ядерному сдерживанию. Страна не проводила пуски около 30 лет
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Eugene Hoshiko / Reuters)

Уверенность в ядерном арсенале, которой можно добиться благодаря испытаниям оружия, позволяет снизить риск ядерного конфликта, заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Президент [Дональд Трамп] ясно дал понять: нам необходим заслуживающий доверия ядерный потенциал сдерживания — это основа нашей обороноспособности. Поэтому понимание ситуации и возобновление испытаний — вполне ответственный, очень ответственный путь для достижения этой цели. Это снижает вероятность ядерного конфликта, когда ты уверен в своем арсенале и его исправности», — сказал он.

Трамп в ночь на 30 октября заявил, что поручает начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами, которые реализуют такие программы, и сделать это немедленно.

США в 1990-х ввели мораторий на проведение ядерных испытаний, а также подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировали его. Последний ядерный взрыв был проведен в 1992-м в Неваде.

Кремль отмечал, что если какая-то страна отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации.

Что значит заявление Трампа о начале ядерных испытаний в США
Политика
Дональд Трамп
The Washington Post собрала мнения экспертов и бывших чиновников по поводу озвученного Трампом решения — позиции оказались различны. Так, научный сотрудник Heritage Foundation, занимающегося вопросами ядерного оружия, Роберт Петерс считает, что США «топчутся на месте и имеют тот же ядерный арсенал, что и 50 лет назад». «Существует необходимость что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что мы не позволим себя запугивать или принуждать этим автократам в Пекине, Москве и Пхеньяне», — отметил он.

Другие собеседники издания отметили, что полигон в Неваде, где проводились испытания, нужно привести в порядок, кроме того, есть проблема с кадрами и вопрос, касающийся финансирования. По словам Кори Хиндерстайн, бывшей и.о. замглавы Национального управления по ядерной безопасности (испытания — это его зона ответственности), простое испытание может стоить до $100 млн. «Насколько я слышала, нам пришлось бы рыть новую вертикальную шахту, чтобы не нарушить другие операции в Неваде», — добавила она.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерные испытания Пит Хегсет США Пентагон ядерное оружие
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
Шойгу ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
Политика
Сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний США
Политика
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Как руководители убивают мотивацию подчиненных — 9 роковых ошибок Образование, 17:49
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов Бизнес, 17:41
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Взгляд в будущее: 7 бьюти-трендов, которые мы ждем в 2026 году Стиль, 17:28
Глава АвтоВАЗа рассказал, как новый утильсбор повлияет на продажи Lada Авто, 17:28
Клубы РПЛ направили на подготовку резерва более ₽21,7 млрд за пять лет Спорт, 17:25
Хегсет объяснил, как ядерные испытания помогают сдерживанию Политика, 17:24
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Савельев заявил, что Россия будет строить сверхзвуковые лайнеры Общество, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Число погибших при опрокидывании плавкрана в Севастополе выросло до трех Общество, 17:14
Как предпринимательница создала бизнес на выборе блюд по настроению Стиль, 17:11
Бизнес и экономика: о чем новый номер журнала РБК Социальная экономика, 17:08
Считавшийся пропавшим «Натюрморт с гитарой» Пикассо нашли у консьержки Общество, 17:04
Клуб Слуцкого поднялся на 2-е место в чемпионате Китая за тур до финиша Спорт, 17:01