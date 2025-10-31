Кремль ответил на заявления Киева о применении новых крылатых ракет

Россия «разбила» претензии США в нарушении ДРСМД в 2018 году, заявил Песков. США обвиняли Москву в разработке ракеты 9М729 с дальностью более 500 км, Россия отвергла это. Киев утверждает, что 9М729 применяли в ходе спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Претензии США к России по договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году были безосновательными, Москва это аргументированно объяснила, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Россия в рамках военной операции использовала крылатые ракеты 9М729.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году. В рамках соглашения испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км были запрещены. В 2018 году Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДРСМД из-за создания этих ракет. Россия отвергала обвинения в свой адрес. На следующий год США вышли из соглашения, аналогичным образом поступила Россия. Вашингтон настаивал, что возможная дальность ракет 9М729 превышает 500 км. Российская сторона утверждает, что максимальная дальность этой ракеты — 480 км. В августе Москва отказалась от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Это стало ответным действием на решение США разместить дальнобойное оружие в Германии в 2026 году.

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о том, какое вооружение используется в рамках военной операции. Что касается причины выхода США из ДРСМД, он сказал следующее: «Тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензия безосновательна».

США анонсировали размещение в Германии дальнобойных ракет SM-6, Tomahawk и разрабатываемого гиперзвукового оружия, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», прошлым летом.

В ноябре российский президент Владимир Путин рассказал, что Москва разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. Он назвал ошибкой выход США из ДРСМД «под надуманным предлогом», обвинив Вашингтон в разрушении системы международной безопасности.