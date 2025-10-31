 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шойгу объяснил подход Запада фразой «к чему стадам дары свободы»

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После распада Советского союза Россия подверглась «ценностной агрессии, направленной на уничтожение нашей цивилизации», последствия которой до сих пор не определены и представляют угрозу, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на всероссийском форуме «Народы России», передает корреспондент РБК.

«Сегодня мы живем в эпоху острого ценностного противоборства. По факту — идеологических войн. Оружием в них являются манипуляции сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждых здоровому обществу и разрушительных для личности идей. Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей» — сказал он.

Шойгу отметил, что в истории России есть подтверждения тому, как «недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас», чтобы затем использовать в своих целях. «Как сказал Пушкин, «…К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики. Но с нами это не прошло и не пройдет — история тому подтверждение», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей
Политика
Сергей Шойгу

Материал дополняется.

