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Политика ,  
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Путин заявил, что Россию пытались «доразвалить» после распада СССР

Путин: после распада Советского союза Россию пытались «доразвалить»

Россия находится в сложном периоде своей истории, «геополитические недоброжелатели» пытались ее «доразвалить» после распада СССР, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

По его словам, они «поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию», — заявил Путин. По его словам недоброжелатели также решили подчинить все, что останется своим геополитическим интересам.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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