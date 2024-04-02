Путин заявил, что Россию пытались «доразвалить» после распада СССР
Россия находится в сложном периоде своей истории, «геополитические недоброжелатели» пытались ее «доразвалить» после распада СССР, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
По его словам, они «поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию», — заявил Путин. По его словам недоброжелатели также решили подчинить все, что останется своим геополитическим интересам.
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