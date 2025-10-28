 Перейти к основному контенту
0

Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей

Шойгу: Запад хочет расколоть Россию на десятки государственных образований

Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для «Аргументов и Фактов».

По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.

«Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ», — пишет он.

Недружественные России правительства ошибочно полагают, что многонацио­нальность страны — это ее уязвимое место, и «с завидным упрямством» предпринимают попытки разобщить российское общество, отмечает Шойгу.

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — написал он.

По мнению Шойгу, Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего «уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям».

Шойгу заявил о планах Запада вернуть инфраструктуру НАТО в Афганистан
Политика
Сергей Шойгу

Ключевой задачей России на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны, считает Шойгу. В современном мире Россия является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений — пример для других государств, добавил он.

Материал дополняется

