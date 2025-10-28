Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей

Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для «Аргументов и Фактов».

По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.

«Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ», — пишет он.

Недружественные России правительства ошибочно полагают, что многонацио­нальность страны — это ее уязвимое место, и «с завидным упрямством» предпринимают попытки разобщить российское общество, отмечает Шойгу.

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — написал он.

По мнению Шойгу, Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего «уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям».

Ключевой задачей России на сегодняшний день является укрепление межнационального мира внутри страны, считает Шойгу. В современном мире Россия является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений — пример для других государств, добавил он.

Материал дополняется