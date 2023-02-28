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Путин призвал пресекать попытки «всей этой мрази» расколоть общество

Путин: следует противодействовать сепаратизму и национализму, «эта мразь» активизировалась
Путин отметил, что попытки расколоть российское общество, используя сепаратизм, национализм и подобные им идеологии, участились и ФСБ должна активнее противостоять «всей этой мрази»

Путин призвал пресекать попытки «всей этой мрази» расколоть общество
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ФСБ следует пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Трансляцию вел РБК.

По словам президента, спецслужбы должны выявлять тех, кто «использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».

«Это всегда применялось в отношении нашей страны. Сейчас попытки, конечно, наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал он.

Говоря о других приоритетах в работе ФСБ, Путин отметил, что службе следует обратить особое внимание на контроль российско-украинской границы и содействовать вооруженным силам в ходе спецоперации, а также заниматься организацией органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как всегда актуальными глава государства назвал задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом: подобные угрозы, по его словам, выросли в том числе из-за действий Киева и Запада. Кроме того, он подчеркнул, что важно продолжать противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности.

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Путин также призвал усилить контрразведку и работать над повышением защищенности информационных ресурсов страны.

В декабре глава государства, выступая на коллегии Минобороны, отметил, что в России, как и в других странах, есть националисты, но Москва борется «с проявлениями неонацизма, фашизма» и не «возводит это в ранг национальной политики», в отличие от Украины.

26 февраля Путин предупредил, что Запад поставил себе цель развалить Россию, в случае успеха их плана могут появиться «московиты» и «уральцы», а русский народ не сохранится. «Когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — подчеркнул глава государства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин сепаратизм национализм ФСБ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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