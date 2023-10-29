Олега Царева после покушения взяли под охрану в реанимации

Олег Царев (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Бывший народный депутат Украины Олег Царев, на которого совершили покушение, все еще находится в реанимации, его охраняют, сообщил РБК его друг, журналист Александр Чаленко.

«Если позволит состояние, [Царева] перевезут в Москву. Находится под усиленной охраной ФСБ», — рассказал Чаленко.

Царев был депутатом Верховной рады Украины нескольких созывов и замглавы фракции Партии регионов. В 2014 году он поддержал Донбасс, в июле занял должность спикера Новороссии (проекта объединения ЛНР и ДНР). На Украине Царева объявили в розыск. В мае 2022-го политика заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к изменению границ в нарушение украинской конституции, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В его телеграм-канале появилось сообщение, что в него дважды стреляли на территории санатория, где он проживает. В результате Царева увезли в больницу «без сознания, с большой кровопотерей».

ФСБ после произошедшего возбудило уголовное дело по ст. 277 УК России («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»). Источники «Украинской правды» и «24 канала» заявили, что покушение на Царева организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам собеседника «Украинской правды», экс-депутат давно был в списках украинских спецслужб.