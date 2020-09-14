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В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил понизить возрастной порог для управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее письмо он отправил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

Свою инициативу Власов аргументировал тем, что россияне в возрасте 16–17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. По его мнению, раннее получение водительских прав позволит больше вовлечь молодых людей в экономические процессы. Власов предположил, что стремление получить машину преобразуется у них в желание раньше начать трудовую деятельность и стать самостоятельными в финансовом плане.

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Депутат также предложил разрешить учится для получения водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев.

Ранее МВД предложило допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий. Сейчас, несмотря на то, что учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, получить права можно только после совершеннолетия. В МВД отметили, что до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В подростков можно пускать в сопровождении опытного водителя.

Теги: Госдума, Михаил Черников, водительские права
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