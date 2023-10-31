FT узнала о призыве Нетаньяху к ЕС «надавить» на Египет из-за беженцев

FT: Нетаньяху призвал ЕС «надавить» на Египет, чтобы тот принял беженцев из Газы

Лидеры ЕС на саммите в четверг и пятницу обсуждали предложение Нетаньяху «оказать давление» на Египет, чтобы тот принял беженцев из сектора Газа, узнала FT. По данным газеты, предложение не было поддержано Германией и Францией

Беньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев из сектора Газа, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников FT, просьба Нетаньяху, которую ретранслировали представители Чехии и Австрии, обсуждалась на саммите лидеров ЕС в четверг и пятницу. Однако ее не поддержали «ключевые страны», в том числе Франция и Германия, указавшие на продолжающуюся борьбу с беженцами внутри ЕС.

Газета напоминает, что Каир также выступает категорически против приема беженцев из сектора Газа. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее в октябре заявил, что его страна отвергает «любую попытку ликвидировать палестинский вопрос военными средствами или посредством насильственного перемещения палестинцев с их земель, что будет происходить за счет стран региона».

Источники FT уточнили, что хоть лидеры ЕС и не решились «надавить» на Египет по вопросу приема беженцев, но согласились, что страна должна играть важную роль в предоставлении гуманитарной помощи в сектор Газа. «Нетаньяху довольно сильно настаивал на том, чтобы египтяне приняли жителей Газы, по крайней мере на время конфликта. Но мы не отнеслись к этому очень серьезно, потому что позиция Египта всегда была очень четкой, и они просто не сделают этого», — заявил газете дипломатический источник.

Другой источник газеты все же не исключил, что позиция ЕС по этому вопросу еще может измениться. «Это единственное, что можно сделать [в данной ситуации]. <...> Настало время оказать усиленное давление на египтян, чтобы они согласились [принять беженцев]», — заявил он.

С начала войны между ХАМАС и Израилем почти 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов ЦАХАЛ, сообщали в ООН. В анклаве обостряется дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Многие из жителей сектора бежали из северных районов на юг, в сторону границы с Египтом.

Первые грузовики с гуманитарной помощью проехали на территорию сектора Газа из Египта только 21 октября. Сам Египет усилил охрану на границе и отказался пропускать беженцев палестинцев.

В Израиле при этом заявляли, что гуманитарного кризиса в секторе Газа нет, передает The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя служб безопасности страны. По его словам, в эксклаве нет дефицита воды, запаса продуктов питания и медикаментов достаточно на несколько недель.