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Spiegel узнал о дипломатическом скандале из-за слов Бербок про Катар

Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за своих высказываний
Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Аль Тани из-за заочных обвинений в финансировании терроризма, узнал Spiegel. Тем не менее политики встретились в Берлине, где эмир заявил Бербок о «строгом контроле катарской помощи»
Аннален&nbsp;Бербок
Аннален Бербок (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Из-за публичных заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о Катаре ее встреча с эмиром этой страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани чуть не была сорвана, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Газета напоминает, что в интервью ZDF 10 октября Бербок спросили, чего стоят все выражения солидарности с Израилем, если затем «обедать со спонсором терроризма». «Этим государствам, включая Катар, было очень ясно дано понять, что теперь они обязаны противостоять этому жестокому террору», — ответила тогда министр, добавив, что тема финансирования терроризма будет центральной темой на переговорах с эмиром Катара.

По ее словам, Германия не приемлет финансирование терроризма, а такие страны, как Катар, «несут за это особую ответственность».

По данным Spiegel, интервью спровоцировало «оживленные телефонные переговоры» между Берлином и Дохой. Источники газеты уточнили, что из-за заявлений Бербок эмир Катара поставил под сомнение возможную встречу с ней. В МИДе «сомнения» Катара по поводу встречи политиков опровергли.

В итоге эмир Катара все же встретился с главой немецкого МИДа в Берлине, отмечает Spiegel. В ходе встречи, по данным газеты, Аль Тани объяснил Бербок, что «выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю».

После начала войны Израиля и ХАМАС власти Германии осудили действия палестинской группировки и заявили о солидарности с Тель-Авивом. 17 октября Израиль посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Тогда он заявил, что правительство ФРГ продолжит оказывать военную поддержку Израилю и страна может рассчитывать на Берлин в своей борьбе с палестинским движением.

Эмир Катара после начала конфликта призвал не игнорировать «оккупацию» палестинских земель и заявил, что мир и безопасность для Палестины и Израиля возможны только при наличии справедливого решения палестинского вопроса. Вместе с этим Катар принимает активное участие в переговорном процессе по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, писал Axios.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Катар Анналена Бербок Германия дипломатический скандал
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