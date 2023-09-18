МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о «диктаторе»

Патрисия Флор (Фото: Simon Song / SCMP / Reuters)

МИД Китая вызвал в ведомство посла Германии Патрисию Флор, после того как глава немецкого МИДа Анналена Бербок назвала китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя немецкого МИДа.

Посла вызвали в ведомство накануне, 17 сентября, отмечает издание.

Незадолго до этого, 14 сентября, Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News. Говоря о российской военной операции, она заявила, что в конфликте должна победить Украина. Если же победит Россия, то, по ее мнению, это станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Китай выразил протест Германии из-за слов Бербок. Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин назвала высказывание министра «чрезвычайно абсурдным» заявлением и «открытой политической провокацией». Слова Бербок, по мнению Мао Нин, вредят политическому престижу Китая.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова Бербок заявила, что немецкому министру «хуже с каждым днем». «Кто найдет потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке», — написала она в телеграм-канале.