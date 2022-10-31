Кличко сообщил, что 80% Киева осталось без водоснабжения после ударов

По данным властей, проблемы со светом и водой в некоторых районах Киева связаны с ударами по объектам инфраструктуры в Киевской области. Жителей столицы попросили запастись водой

Фото: Marko Djurica / Reuters

Из-за повреждения энергообъекта рядом с Киевом 80% потребителей в столице остались без водоснабжения, сообщил в «Телеграм» мэр Виталий Кличко.

Он попросил жителей на всякий случай запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж.

«Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы восстановить энергоснабжение в 350 тыс. квартир Киева, которые остались без света», — написал Кличко.

Утром 31 октября на всей территорий Украины вновь была объявлена воздушная тревога: о взрывах, работе ПВО или ударах сообщали в Киеве и области, Запорожье, Харькове, Черкасской, Львовской, Винницкой и Полтавской областях. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате атаки повреждены 18 объектов инфраструктуры в десяти областях, большая часть этих объектов — энергетические. В Киевской, Запорожской (частично контролируется украинскими войсками), Днепропетровской и Харьковской областях введены аварийные отключения света.

В Киеве по объектам инфраструктуры во время утреннего обстрела попаданий не было, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. По ее данным, света и воды в некоторых районах столицы нет из-за ударов по объектам именно в Киевской области. После утренних ударов на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Две недели назад киевские власти также сообщали о проблемах с водоснабжением в городе. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, 18 октября на объекте инфраструктуры в Киеве произошло три взрыва. Как сообщал Кличко, пострадал объект критической инфраструктуры, расположенный в Деснянском районе. В этом и ряде других районов наблюдались перебои со светом и водой.

Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября. Такое решение было принято после теракта на Крымском мосту. Российские власти считают, что его устроили спецслужбы Украины. По информации Минобороны России, целями ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики.